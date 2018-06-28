Новости Москва Инфо

Исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов сообщил, что программа летных испытаний ракет "Ангара-А5" предусматривает шесть пусков. Три раза ракету запустят с космодрома Восточный и три раза пуск произведут с космодрома Плесецк.

"Ангара-А5" – это трехступенчатая ракета-носитель. Главной стартовой площадкой для ракет этого семейства станет космодром Восточный.

Первые два пуска ракет "Ангара" произвели в 2014 году. В июле легкая "Ангара" стартовала с макетом спутника, в декабре – тяжелая "Ангара-А5". Летательные аппараты этого семейства производят в Центре имени Хруничева.

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