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Новости Москва Инфо
Сроки испытания ракет "Ангара" обозначены
К завершению подходит программа полетов ракет "Ангара".
Исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов сообщил, что программа летных испытаний ракет "Ангара-А5" предусматривает шесть пусков. Три раза ракету запустят с космодрома Восточный и три раза пуск произведут с космодрома Плесецк.
"Ангара-А5" – это трехступенчатая ракета-носитель. Главной стартовой площадкой для ракет этого семейства станет космодром Восточный.
Первые два пуска ракет "Ангара" произвели в 2014 году. В июле легкая "Ангара" стартовала с макетом спутника, в декабре – тяжелая "Ангара-А5". Летательные аппараты этого семейства производят в Центре имени Хруничева..
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