Новости Москва Инфо

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Сроки испытания ракет 'Ангара' обозначены

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сроки испытания ракет "Ангара" обозначены

M24.ru 28 июня 2018г., 13:20

К завершению подходит программа полетов ракет "Ангара"

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Исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов сообщил, что программа летных испытаний ракет "Ангара-А5" предусматривает шесть пусков. Три раза ракету запустят с космодрома Восточный и три раза пуск произведут с космодрома Плесецк.

"Ангара-А5" – это трехступенчатая ракета-носитель. Главной стартовой площадкой для ракет этого семейства станет космодром Восточный.

Первые два пуска ракет "Ангара" произвели в 2014 году. В июле легкая "Ангара" стартовала с макетом спутника, в декабре – тяжелая "Ангара-А5". Летательные аппараты этого семейства производят в Центре имени Хруничева.

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