Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату с просьбой провести проверку предприятий космической отрасли.



Ранее Счетная палата выявила нарушения в "Роскосмосе" на сумму 760 миллиардов рублей. Среди нарушений – неперечисление в бюджет доходов от использования имущества, которое является собственностью государства, а также нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников. По результатам проверок возбуждены уголовные дела, подчеркнул глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин возглавил госкорпорацию "Роскосмос" в конце мая. Указ о его назначении подписал Владимир Путин.

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