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Экономика
Счетная палата займется проверкой космической индустрии
Рогозин обратился с просьбой изучить финансовые дела предприятий космической промышленности.
Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин обратился в
Счетную палату с просьбой провести проверку предприятий космической
отрасли.
Ранее Счетная палата выявила нарушения в "Роскосмосе" на сумму 760 миллиардов рублей. Среди нарушений – неперечисление в бюджет доходов от использования имущества, которое является собственностью государства, а также нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников. По результатам проверок возбуждены уголовные дела, подчеркнул глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин возглавил госкорпорацию "Роскосмос" в конце мая. Указ о его назначении подписал Владимир Путин..
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