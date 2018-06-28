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Экономика

Счетная палата займется проверкой космической индустрии

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Счетная палата займется проверкой космической индустрии

M24.ru 28 июня 2018г., 13:26

Рогозин обратился с просьбой изучить финансовые дела предприятий космической промышленности

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Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату с просьбой провести проверку предприятий космической отрасли.

Ранее Счетная палата выявила нарушения в "Роскосмосе" на сумму 760 миллиардов рублей. Среди нарушений – неперечисление в бюджет доходов от использования имущества, которое является собственностью государства, а также нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников. По результатам проверок возбуждены уголовные дела, подчеркнул глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин возглавил госкорпорацию "Роскосмос" в конце мая. Указ о его назначении подписал Владимир Путин.

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