Автомагистраль

С обращением и просьбой не покидать домашних животных и маленьких детей в машине в одиночестве поступила от администратора столичного пространства

Прогнозируется увеличение температуры в Москве до 28 градусов.

Корпус машины быстро разогреется и животное подвержено в таком случае тепловому удару. Маленький ребенок может перегреться и при неправильной парковке попасть в аварию.

Основные рекомендации:

- cмочить лицо и шею увлажненной салфеткой

- использовать термальную воду

- припарковывать автомашину в закрытых парковочных местах

- прикрывать лобовое стекло особым экраном

- прикрыть панель для приборов тканью из хлопка

Употребление напитков рекомендуют поставить под контроль. Болельщикам рекомендуют вместо пива употреблять квас или минеральную воду.

Алкогольные напитки способствуют выведению из организма жидкости. При высокой температуре воздуха требуется увеличение потребления питьевой воды. Пиво дает увеличение нагрузки на поджелудочную железу, что подвергает опасности людей при наличии у них сахарного диабета.

Московский регион попал под влияние погоды антициклонального характера с высокой температурой, а также на повышенный фон атмосферного давления. Фон может быть геомагнитный и это серьезно ухудшает обстановку

Жителям мегаполиса, которые ставят своей целью выжить в экстремальных погодных условиях специалисты рекомендуют пить воду в соответствии с графиком, соблюдая при этом питьевой режим и не выходить из затененных мест в полдень. Гулять по воздуху лучше в утренние часы и в вечернее время.

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