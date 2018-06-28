Московская сцена

Jukebox Trio получили специальную премию (имени Аллы Пугачевой) фестиваля "Новая волна" в Юрмале, музыканты разогревали Элтона Джона и Aerosmith, озвучивали фильм Элвин и бурундуки".

Наряду с собственными песнями, группа создает и кавер-версии мировых хитов, в диапазоне от Принса и Nirvana до Tequilajazzz и Аллы Пугачевой.

Где: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Когда: 29 июня, 20:00

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

29.06 — 29.06

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