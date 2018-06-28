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Московская сцена
Индивидуальный стиль исполнения акапельного трио можно услышать на концерте Jukebox Trio
Участники трио исполняют также кавер-версии мировых хитов. Jukebox Trio даст концерт в ГлавClub Green Concert. Акапельное трио выступает в своем собственном стиле, мастерски сочетают пение a cappella и битбокс..
Jukebox Trio получили специальную премию (имени Аллы Пугачевой) фестиваля "Новая волна" в Юрмале, музыканты разогревали Элтона Джона и Aerosmith, озвучивали фильм Элвин и бурундуки".
Наряду с собственными песнями, группа создает и кавер-версии мировых хитов, в диапазоне от Принса и Nirvana до Tequilajazzz и Аллы Пугачевой.
Где: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Когда: 29 июня, 20:00
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
29.06 — 29.06.
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