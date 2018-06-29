Церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым завершилась в концертном зале имени Чайковского в столице. Сотни людей пришли проводить литератора.

"Мы собирались праздновать его 90-летие в июле, надеялись, что это будет в Москве, в Кремлевском дворце. Это ужасная потеря,

трагичная. Для Андрея Дмитриевича небытие несправедливо, он останется с нами, останутся его стихи и песни", – заявил на церемонии представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Друзья, коллеги и почитатели Дементьева несли цветы, читали со сцены его стихи и вспоминали о нем. На церемонии побывали поэт-песенник Илья Резник, скульптор Зураб Церетели, телеведущий Владимир Соловьев, народная артистка России Илзе Лиепа, депутат

Московской городской думы Евгений Герасимов, телеведущий Николай Сванидзе и многие другие деятели политики и искусства.

"Мы так нуждаемся в тебе и твоем творчестве, очень жаль, что мы не увидим твою улыбку, очень жаль, что мы не встретимся с тобой в этой жизни", – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.

Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни. Он умер в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Соболезнования по поводу смерти поэта ранее выразил Сергей Собянин.

Его похоронят на Кунцевском кладбище. Отпевание проведет митрополит Волоколамский Иларион в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

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