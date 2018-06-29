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Происшествия

Неожиданное воспламенение стало причиной пожара в районе Ленинградского шоссе

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Неожиданное воспламенение стало причиной пожара в районе Ленинградского шоссе

M24.ru 29 июня 2018г., 14:46

Идет борьба с разбушевавшемся пламенем

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Пожар случился в гараже на Ленинградском шоссе, сообщил источник в экстренных службах.

"В гараже площадью около 20 квадратных метров на Ленинградском шоссе, дом 236 произошло возгорание", – цитируют собеседника СМИ. Источник добавил, что в помещении есть автомобиль, есть угроза распространения огня на деревянное строение рядом.

Пожарные прибыли на место происшествия, началось тушение возгорания.

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