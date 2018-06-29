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Происшествия
Неожиданное воспламенение стало причиной пожара в районе Ленинградского шоссе
Идет борьба с разбушевавшемся пламенем.
Пожар случился в гараже на Ленинградском шоссе, сообщил источник в экстренных службах.
"В гараже площадью около 20 квадратных метров на Ленинградском шоссе, дом 236 произошло возгорание", – цитируют собеседника СМИ. Источник добавил, что в помещении есть автомобиль, есть угроза распространения огня на деревянное строение рядом.
Пожарные прибыли на место происшествия, началось тушение возгорания..
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