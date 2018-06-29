Личный бюджет

Повышение тарифных ставок по различным субъектам РФ не будет превышать 4%.

Повышение тарифных ставок по Санкт-Петербургу и Якутии не превысит 6%.

Повышение тарифных ставок по Кемеровской области и Башкирии не превысит 5,9%.

Повышение тарифных ставок по Москве, Кировской, Новгородской области не превысит 5,5%.

Повышение тарифных ставок по Северной Осетии, Новосибирской области не превысит 3%.

Тенденция к увеличению расценок сохраняется из года в год. С 2012 года ежегодно проводится контроль тарифной сетки цен на коммунальные услуги.

Этим изменениям подвержены цены на газоснабжение и электроснабжение. Коэффициент увеличения расценок на горячую и холодную воду, канализацию меняется каждый год.

УК или муниципалитет решают с 1 января или же с 1 июля менять тарифы на жилищные услуги

дата публикации:29.06.2108

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