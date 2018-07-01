Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Памятник Нилу Федоровичу Филатову
История создания памятника Филатову.
Cостоящая из двух фигур композиция воздвигнута в 1960 г. Местом размещения памятника выбран скромный сквер на ул. Большая
Пироговская. Памятник создан скульптором В. Цигалем и раcположен неподалеку от института акушерства и гинекологии
Принявшие участие в создании памятника архитекторы Гаврилов и Кутырев трудились над воплощением образа врача во время осмотра болящего ребенка.
Эссенция боли и скорби сконцентрировалась в небольшом теле
ребенка. Памятник является одним из элементов искусства реалистического.
Прижавшись к руке врача скульптура ребенка образно воплощает доверие и надежду как символ воплощения вечного служения врачебной практики интересам человечества.
Композиция памятника сложна, но гуманистическая составляющая в замысле автора проекта скульптуры очевидна
В скульптуре видны атрибуты профессиональной деятельности представителя медицины, этот памятник считается одним из символов реализма.
Нил Федорович Филатов - русский врач и основоположник
русской педиатрической школы для подготовки врачей
Адрес: ул. Б. Пироговская, 15
Проезд: ст. м. "Спортивная"
источник публикации: Новости Москвы
дата публикации:1.07.2018.
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