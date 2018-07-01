Новости Москва Инфо
Достопримечательности столицы:Памятник Павлу Михайловичу Третьякову
История создания памятника Третьякову.
Время начала создания коллекции русского искусства
датируется 1850-х гг.
Меценат Третьяков сразу решил вопрос о передаче коллекции городу. Факт открытия галереи зафиксирован в 1874 г. Именно в этом году знаменитый коллекционер Третьяков разместил шедевры в здании галереи, открывшейся в 1881 г.
1892 г. является годом официальной передачи сокровищ коллекции и помещения во владение Московской городской думе.
Через год после этого здание назвали "Городской художественной галереей Третьяковых"
Благотворителя Павела Третьякова возвели в звание почетного гражданина Москвы и попечителя галереи
Памятник знаменитому меценату установлен скульптором Кибальниковым. Он расположен в непосредственной близости с Третьяковской галереей
Адрес: Лаврушинский пер., 10.
Проезд: ст. м. "Третьяковская", "Новокузнецкая"
Адрес: ул. Б. Пироговская, 15
Проезд: ст. м. "Спортивная"
источник публикации: Новости Москвы
дата публикации:1.07.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.