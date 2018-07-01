Новости Москва Инфо

Время начала создания коллекции русского искусства датируется 1850-х гг.

Меценат Третьяков сразу решил вопрос о передаче коллекции городу. Факт открытия галереи зафиксирован в 1874 г. Именно в этом году знаменитый коллекционер Третьяков разместил шедевры в здании галереи, открывшейся в 1881 г.

1892 г. является годом официальной передачи сокровищ коллекции и помещения во владение Московской городской думе.

Через год после этого здание назвали "Городской художественной галереей Третьяковых"

Благотворителя Павела Третьякова возвели в звание почетного гражданина Москвы и попечителя галереи

Памятник знаменитому меценату установлен скульптором Кибальниковым. Он расположен в непосредственной близости с Третьяковской галереей

Адрес: Лаврушинский пер., 10.

Проезд: ст. м. "Третьяковская", "Новокузнецкая"

Адрес: ул. Б. Пироговская, 15

Проезд: ст. м. "Спортивная"

источник публикации: Новости Москвы

дата публикации:1.07.2018

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