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Новости Москва Инфо
ЦОДД:Российская сборная вышла в 1/4 финала
Для российских болельщиков сегодня триумфальный день.
Коллектив редакции поздравляет российскую команду по футболу с победой!
Завершился матч "Россия"-"Испания" со счетом 4:3. Успех российской команды очевиден и отметить победу сборной на улицы столицы вышли многие болельщики и фанаты. Крики "Россия", звуки сигналов автомобилей прокатились волной по всему центру города.
В связи с этим осложнилось движение в центре Москвы. ЦОДД обратился к водителям транспортных средств с просьбой объезжать центр города
Это можно сделать, воспользовавшись Третьим
транспортным или Садовым кольцом.
Победа досталась ценой напряженных усилий. Успешная серия после матчевых пенальти позволила сборной РФ выйти в 1/4 финала.
дата публикации:2.07.2018.
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