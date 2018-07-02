Новости Москва Инфо

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ЦОДД:Российская сборная вышла в 1/4 финала

Фото: www.flickr.com

ЦОДД:Российская сборная вышла в 1/4 финала

Татьяна Кислова 02 июля 2018г., 06:40

Для российских болельщиков сегодня триумфальный день

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Коллектив редакции поздравляет российскую команду по футболу с победой!

Завершился матч "Россия"-"Испания" со счетом 4:3. Успех российской команды очевиден и отметить победу сборной на улицы столицы вышли многие болельщики и фанаты. Крики "Россия", звуки сигналов автомобилей прокатились волной по всему центру города.

В связи с этим осложнилось движение в центре Москвы. ЦОДД обратился к водителям транспортных средств с просьбой объезжать центр города

Это можно сделать, воспользовавшись  Третьим транспортным или Садовым кольцом.

Победа досталась ценой напряженных усилий. Успешная серия после матчевых пенальти позволила сборной РФ выйти в 1/4 финала.

дата публикации:2.07.2018

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