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Московская жизнь

Правительство Москвы утвердило план релизации ночных рейсов автобусов Москва - аэропорт Внуково с 1 сентября

Правительство Москвы утвердило план релизации ночных рейсов автобусов Москва - аэропорт Внуково с 1 сентября

M24.ru 02 июля 2018г., 13:29

Последнее время такие рейсы становятся все более популярными

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На данный момент в Москве работают 11 таких рейсов. Все они пользуются популярностью.

ПравительствоМосквы приняло это решение в связи с важностью ночного автобусного сообщения между городом и аэропортом.

Поездка Собянина во Внуково состоялась по случаю 77-летия авиагавани.

С 1 июля автобусы маршрута М10 "Станция метро "Китай-город" – Лобненская улица" с 1 июля стали круглосуточными.Таким образом, число ночных маршрутов наземного транспорта увеличилось до 12.

дата публикации: 2.07.2018

источник публикации: Новости Москвы

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