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Московская жизнь
Правительство Москвы утвердило план релизации ночных рейсов автобусов Москва - аэропорт Внуково с 1 сентября
Последнее время такие рейсы становятся все более популярными.
На данный момент в Москве работают 11 таких рейсов. Все они пользуются популярностью.
ПравительствоМосквы приняло это решение в связи с важностью ночного автобусного сообщения между городом и аэропортом.
Поездка Собянина во Внуково состоялась по случаю 77-летия авиагавани.
С 1 июля автобусы маршрута М10 "Станция метро "Китай-город" – Лобненская улица" с 1 июля стали круглосуточными.Таким образом, число ночных маршрутов наземного транспорта увеличилось до 12.
дата публикации: 2.07.2018
источник публикации: Новости Москвы.
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