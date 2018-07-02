Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Лопесу Обрадору по случаю его победы на президентских выборах в Мексике. Президент России отметил, что Москва высоко ценит дружественные отношение с Мексикой и планирует их дальнейшее развитие.

Также российский лидер выразил надежду, что Лопес Обрадор будет внимательно относиться к развитию отношений между двумя странами.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил в воскресенье Лопеса Обрадора с победой.

Пенья Ньето пожелал Лопесу Обрадору успеха, пообещав, что правительство окажет все необходимое содействие для "организованной и эффективной передачи власти".

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, как сообщал глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба со ссылкой на предварительные данные быстрого подсчета голосов, набирает более 53 процентов голосов на выборах главы Мексики.

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