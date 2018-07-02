версия для печати
Здесь интересно
Стартует театральный марафон
Театре Романа Виктюка представляет 18-й фестиваль театральных спектаклей.
На подмостках театра Романа Виктюка открывается 18-й Театральный марафон.
В рамках фестиваля будут сыграны 16 спектаклей разных лет. Среди них такие постановки, как «Мандельштам» по пьесе Дона Нигро и «Маугли. Доброй охоты!» по «Книге Джунглей» Редьяра Киплинга.
В первый вечер зрители увидят спектакль «Крылья из пепла», а «заключительным аккордом» марафона станет «Саломея». В этом году этой постановке исполнится 20 лет.
Помимо спектаклей, зрителей ожидают творческие встречи с артистами и режиссерами, автограф-сессии, конкурсы и розыгрыши, поэтические и музыкальные концерты..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.