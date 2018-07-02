Здесь интересно

На подмостках театра Романа Виктюка открывается 18-й Театральный марафон.

В рамках фестиваля будут сыграны 16 спектаклей разных лет. Среди них такие постановки, как «Мандельштам» по пьесе Дона Нигро и «Маугли. Доброй охоты!» по «Книге Джунглей» Редьяра Киплинга.

В первый вечер зрители увидят спектакль «Крылья из пепла», а «заключительным аккордом» марафона станет «Саломея». В этом году этой постановке исполнится 20 лет.

Помимо спектаклей, зрителей ожидают творческие встречи с артистами и режиссерами, автограф-сессии, конкурсы и розыгрыши, поэтические и музыкальные концерты.

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