Автомагистраль

Для наблюдения за въездом в пределы Москвы ЦОДД оснащается видеокамерами. После приведения в соответствие с этим распоряжением некоторых государственных стандартов сотрудники ЦОДД получат возможность осуществлять постоянный контроль за неэкологическим транспортом в Москве.

Введение камер в эксплуатацию требует соблюдения ГОСТ. Система мониторинга делает возможным регулярное отслеживание перемещения транспорта в зонах экологического класса. ЦОДД воспользуется своими возможностями для фиксирования такого автотранспорта.

Процедура наблюдения требует установки серии соответствующих дорожных знаков, согласовав правила их установки с ГОСТ.

Поправки к ПДД приводятся в исполнение в России с 1 июля и это привело к ограничениям въезда опасного для окружающей среды транспорта



Это касается транспорта с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2".

Ожидается, что более всего эти изменения затронут марки автомобилей "Жигули", "Лада Самара"

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