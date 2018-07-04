При изменении личных данных или необходимости получения дубликата вы сможете выбрать между привычным бумажным полисом и полисом нового образца с электронным носителем.



Пластиковый полис проще и удобнее в использовании: компактный, заламинированный и меньше подвержен повреждениям. Теперь вы можете оформить свой первый полис в форме пластиковой карты или заменить бумажный полис старого образца на полис с электронным носителем во флагмане ЮЗАО: пластиковую карточку удобно носить с собой – полис не займет много места в паспорте или кошельке и не износится со временем.



Если удобнее или привычнее хранить полис ОМС в бумажном виде – вы по-прежнему можете оформить его в любом центре «Мои Документы» без привязки к месту жительства – он также остается действительным.



Для оформления полиса ОМС любого образца необходим только паспорт, для получения дубликата также потребуются данные старого полиса (серия и номер), со всем остальным помогут наши специалисты.



Флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу: Новоясеневский проспект, 1, ТРЦ «Спектр», 3 этаж.

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