Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству раскритиковал инициативу повысить штрафы за хулиганство на борту самолета до 30–50 тысяч рублей вместо действующих 500–1000 рублей. Об этом рассказал глава комитета Павел Крашенинников.

По мнению депутатов, вполне достаточно черных списков для борьбы с нарушениями на борту. Весной правительство выступило с инициативой увеличить штрафы для авиадебоширов.

Штрафовать на борту на 20-40 тысяч рублей предлагается за отказ выполнить требования командира самолета, курение на борту, отказ пристегнуть ремни. Если пассажир грубит, ругается, толкает окружающих, ему будет грозить штраф 30-50 тысяч рублей вместо нынешних 500–1000 рублей.

Также проект увеличивает ответственность пилотов. Если пилот сядет за штурвал в состоянии алкогольного опьянения или откажется от освидетельствования устанавливается штраф 50 тысяч рублей плюс лишение прав на 2–3 года. Комитет Госдумы, по словам Крашенинникова, поддержит законопроект в части усиления ответственности для пилотов, а вот ужесточение штрафов для пассажиров находится под сомнением у депутатов.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета.

Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня. Согласно новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в перевозке тем пассажирам, которые ранее были внесены "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".

.