Здесь интересно

Дни Русского географического общества (РГО) пройдут в парках Москвы этим летом. В рамках мероприятия посетители смогут познакомиться с историей кочевых народов России и самоцветной полосе Урала.

Дни РГО в рамках летней образовательной программы общества пройдут 7 июля – на ВДНХ, 28 июля – в ПКиО "Измайловский", 4 августа – в Саду культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана и 18 августа – в Музее-заповеднике "Царицыно", уточнили в пресс-службе РГО.

На ВДНХ гости смогут узнать об истории кочевых народов и как они взаимодействовали с русичами, а также развеет мифы о татаро-монгольском иге, послушать о жизни одного из самых малоизученных народов планеты – тоджинцах или тоджаларах.

На мастер-классе "Урал – гора самоцветов" посетители узнают о самоцветной полосе России и поучаствуют в минералогическом практикуме – определят свойства более 20 камней.

Для юных географов организаторы подготовили игры и развлечения.

дата публикации: 6.06.2018

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