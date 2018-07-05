Резкий рост цен на бензин беспокоит почти две трети россиян – 64%. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие около двух тысяч человек старше 18 лет.

При этом более 80% опрошенных уверены, что подорожание топлива ухудшит их материальное положение, а более 50% автомобилистов заявили, что из-за роста затрат на бензин у них возникнут крупные финансовые трудности.

Отвечая на вопрос о возможных причинах повышения цен на топливо, россияне указывают экономическую политику властей (66% респондентов) или внешние факторы (21%). В росте стоимости бензина опрошенные россияне чаще всего винят нефтяные компании (46%), правительство (40%) и владельцев автозаправок (19%). Кроме того, 10% участников опроса считают виновниками западные страны как инициаторов экономических санкций против России (можно было назвать два варианта ответа).

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов назвал рост цен на топливо одной из "самых резонансных" для россиян экономических проблем, так как она имеет широкие последствия. "Остроту проблеме придает извечный вопрос россиян: почему цены на бензин в России растут и тогда, когда стоимость нефти падает, и тогда, когда она растет", – пояснил эксперт.

По данным Росстата, с начала года цены на бензин выросли на 7,2%, В настоящее время правительство занимается разработкой комплексного решения, которое позволило бы остановить рост цен на бензин. Как отметили в комитете Госдумы по налогам, задача состоит не в том, чтобы снизить цены на топливо, а в том, чтобы удержать их на определенном уровне.



Хотя с 31 мая крупные российские нефтяные компании перестали повышать цены на бензин, топливо продолжает дорожать. Чтобы стабилизировать цены на бензин, в ФАС считают необходимым увеличить объемы обязательных продаж топлива на бирже для нефтяников, с тем чтобы эти объемы составляли не ниже 10%.

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