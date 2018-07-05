РФ посредством обсуждения в ГД включила в план введение с 2019 года акциз на кальянную смесь. Пройдет индексация ставок акцизов в 2021 году.

При первом чтении в ГД этот закон утвержден и позволяет провести введение акциза на 457 рублей за килограмм на смесь для кальянов.

К 2021 году эта цифра увеличится до 495 рублей.

Изменения имеют отношение к смесям для кальянов, которые используют при курении. Она изготавливается на основе нерастворимой части нетабачного материала при отсутствии никотина. В смесь добавляют жидкие вкусо-ароматические компоненты. Доля нерастворимых в воде компонентов не должна превышать 20% массы смеси.

Ранее в Госдуму поступил правительственный законопроект, который предполагал отнести кальянную смесь к подакцизным товарам.

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