Новости Москва Инфо

В преддверии торжеств в честь Дня семьи, любви и верности стартует проект "Московское долголетие"



Этот день, ставший близким для многих православных москвичей за последние годы с любовью отметят в московских парках жители города

В Екатерининском парке 6 июля с 15:00 до 17:00 жителей столицы ожидает развлекательная программа



Проект "Семья года — 2018" начнется с награждения участников активнейших семей ЦАО. Затем будут проведены мастер-классы, далее вниманию посетителей парка предложат открытый урок по зумбе и дегустацию блюд.

7 июля с 11:30 до 15:00 Парк «Кузьминки»

В парке «Кузьминки» пройдут мастер-классы по фитнесу, скандинавской ходьбе, гимнастике, танцам и рисованию. С праздником семьи гостей поздравят пары, прожившие в браке не одно десятилетие. Также всем желающим предложат высказать свои идеи о том, как должен развиваться проект «Московское долголетие».

8 июля

С 15:00 до 18:00 Сад имени Баумана

В саду имени Баумана Среди номеров — выступление финалистки музыкального телевизионного шоу «Голос» и посла чемпионата мира по футболу 2018 года Эльмиры Калимуллиной и народного детского ансамбля «Калинка» имени А.Н. Филиппова. А еще перед гостями выступят Тутта Ларсен и Ирена Понарошку.



С 15:00 до 18:00 Парк «Фили»

Программа начнется с встречи со сценаристом и сатириком Анатолием Трушкиным и продолжится спектаклем Татьяны Жемчужной о семье, любви

и верности «Verbs of Love: ты в каждом биении сердца». В 17:00 на сцене у главного входа выступят Наталья Соловей, Владимир Брилев, Лера Туманова, Антон Беренсон и многие другие. В перерывах между номерами волонтеры подробно расскажут о новых возможностях, которые появились на территории парка для людей старшего поколения и научат всех желающих танцевать танго. А писательница и поэтесса Алина Делисс споет песни и подарит диски с автографами. Завершится праздник запуском воздушных шаров.

С 11:00 до 13:00 Парк Победы на Поклонной горе

Парк Победы на Поклонной горе подготовил праздничное мероприятие «Лебединая верность». Перед гостями выступит руководитель вокальной школы-студии «Подари любовь миру» Елена Мальцева. Она исполнит советские песни и ретрошлягеры. Помимо того, состоятся мастер-классы по рисованию пастелью и по изготовлению полезных и вкусных коктейлей. В празднике примут участие многодетные мамы и семейные пары, побившие рекорд долголетия супружеской жизни.

С 11:00 до 14:00 Парк «Красная Пресня»

Сами участники «Московского долголетия» выступят в парке «Красная Пресня». Гостей ждут мастер-классы по цигуну, йоге, скандинавской ходьбе и рисованию, а также интерактивная зона «Что? Где? Когда?» и розыгрыш сувениров.

С 13:00 до 17:00 Парк «Сокольники»

В парке «Сокольники» будет проходить мероприятие «Ретростиль». Для участников подготовили выступление и танцевальный мастер-класс.

С 20:00 до 22:00 Усадьба Воронцово

В усадьбе Воронцово проведут концерт-пикник «Звуки лета» и семейное чаепитие, а также мастер-классы по цигуну.

10 июля с 15:00 до 17:00 Музей-усадьба «Коломенское»

Музей-усадьба «Коломенское» проведет праздник «Летний бал в “Коломенском”». Гости смогут увидеть танцевальные номера с инсценировкой

свадебных церемоний и узнают, как игрались свадьбы в разные века.



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