«Соцреализм: искусство и политика»

24 мая 2017

Музей современной истории России

24 мая 2017 г. кандидат философских наук, профессор МГПХА им. С.Г. Строганова Наиля Киреева прочитала в Музее современной истории России лекцию «Соцреализм: искусство и политика».

На лекции была рассмотрена художественная культура СССР 1920-х годов ХХ века как этапа, предшествующего рождению соцреализма. Киреева рассказала об идеях В. Ленина, Л. Троцкого, Н. Бухарина, А. Луначарского в сфере искусства и раскрыла основные принципы соцреализма.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

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