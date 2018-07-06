«Образ революции 1917 года и политика памяти в СССР»

17 мая 2017



Музей современной истории России



17 мая 2017 года в Музее современной истории России прошла лекция кандидата исторических наук, доцента Историко-архивного института РГГУ, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Виталия Тихонова на тему «Образ революции 1917 года и политика памяти в СССР».



Лектор рассказал, как зарождался миф об Октябрьской революции; каким образом он стал основой для легитимации советской власти; как менялось восприятие Октябрьской революции при культе личности Сталина; И почему в эпоху «оттепели» снова произошла актуализация революционного мифа и революционной романтики.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

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