«Последнее наступление русской армии. Июнь 1917 г.»

31 мая 2017



Музей современной истории России



31 мая 2017 г. в Музее современной истории России прошла лекция кандидата исторических наук Сергея Кондратенко «Последнее наступление русской армии. Июнь 1917 г.».

На лекции были рассмотрены мероприятия по подготовке июньского наступления, боевые действия войск Юго-Западного фронта и результаты этой операции.



При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

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