Культура
Лекции:«Конфликтный потенциал стран Балтии»
Музей современной истории России провел обсуждение общественно-политических процессов на постсоветском пространстве.
«Конфликтный потенциал стран Балтии»
7 июня 2017
Музей современной истории России
7 июня 2017 г. в Музее современной истории России состоялась лекция кандидата исторических наук, генерального директора Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ, эксперта РСМД Сергея Рекеды на тему: «Конфликтный потенциал стран Балтии».
Лектор рассказал о противоречиях, которые лежат в основе общественного раскола в Эстонии, Латвии и Литве; о том, кому выгодна напряженность в отношениях между нацменьшинствами и титульным этносом в этих странах, и как «российская угроза» превращается в политический капитал стран Балтии.
При реализации проекта используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением
Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров
России».
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