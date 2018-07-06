«Конфликтный потенциал стран Балтии»



7 июня 2017

Музей современной истории России



7 июня 2017 г. в Музее современной истории России состоялась лекция кандидата исторических наук, генерального директора Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ, эксперта РСМД Сергея Рекеды на тему: «Конфликтный потенциал стран Балтии».



Лектор рассказал о противоречиях, которые лежат в основе общественного раскола в Эстонии, Латвии и Литве; о том, кому выгодна напряженность в отношениях между нацменьшинствами и титульным этносом в этих странах, и как «российская угроза» превращается в политический капитал стран Балтии.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».



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