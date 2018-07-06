«Нереализованные проекты метро. Каким оно могло быть?»



15 июня 2017

Музей современной истории России



14 июня 2017 г. в 19.00 в Музее современной истории России пройдет лекция «Нереализованные проекты метро. Каким оно могло быть?», которую прочитает московский диггер и специалист по истории метро Максим Шуйский.

Лектор рассказал о первых дореволюционных проектах метро, о проекте московской подземки 1920-х годов, о пышном многообразии многочисленных не принятых эскизов сталинской эры и о многом другом.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

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