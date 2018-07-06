Культура
Лекции:«Нереализованные проекты метро. Каким оно могло быть?»
Музей современной истории России провел обсуждение нереализованных проектов метро.
«Нереализованные проекты метро. Каким оно могло быть?»
15 июня 2017
Музей современной истории России
14 июня 2017 г. в 19.00 в Музее современной истории России пройдет лекция «Нереализованные проекты метро. Каким оно могло быть?», которую прочитает московский диггер и специалист по истории метро Максим Шуйский.
Лектор рассказал о первых дореволюционных проектах метро, о проекте московской подземки 1920-х годов, о пышном многообразии многочисленных не принятых эскизов сталинской эры и о многом другом.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России»..
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