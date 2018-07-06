Показ фильма «Рукописи Пушкина» (1937)



21 июня 2017

Музей современной истории России



21 июня 2017 года в Музее современной истории России состоялся кинопоказ фильма «Рукописи Пушкина» (1937, реж. С. Владимирский, А. Егоров), который был дополнен лекцией киноведа и историка кино Петра Багрова.

Фильм «Рукописи Пушкина» представляет собой уникальное явление в русской и, пожалуй, мировой культуре. Это одновременно произведение искусства (причём авангардное, отсылающее к экспериментам 1920-х годов) и полноценная научная публикация. Крупнейший текстолог С.М.Бонди и театральный режиссёр С.И. Владимирский поставили скромную задачу экранизировать научную статью - и создали новый жанр:

текстологический фильм. Картина, которая снималась практически подпольно, стала выдающимся событием как в научно-популярном кино, так и в пушкинистике.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

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