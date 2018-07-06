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Московская жизнь

Центры «Мои Документы» – об услугах для семьи

Центры «Мои Документы» – об услугах для семьи

06 июля 2018г., 13:42

Полный спектр услуг получат семьи в центрах «Мои Документы»

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«Мои Документы» ко Дню семьи, любви и верности напоминают москвичам об актуальных услугах:

• Оформление документов «одним пакетом» в рамках жизненных ситуаций «Перемена имени», «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Оформление наследства».
• Оформление социальной карты москвича.
• Оформление ежемесячной выплаты на рождение/усыновление первого и второго ребенка.
• Оформление материнского капитала.
• Назначение пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям.
• Назначение пособий детям и беременным женам военнослужащих.
• Оформление резидентного парковочного разрешения.
В столичные центры «Мои Документы» можно приходить всей семьей: здесь обустроены детские уголки и комнаты для матери и ребенка, проводятся компьютерные курсы, выставки и мастер-классы. Так, в центре госуслуг района Орехово-Борисово Северное весь июль будет проходить приуроченная к празднику выставка детских рисунков «Моя семья». Полный перечь июльских мероприятий в центрах смотрите на нашем сайте md.mos.ru.

Центры госуслуг «Мои Документы» открыты в каждом районе города и ждут всех москвичей ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманские офисы ЦАО и ЮЗАО – с 10 утра до 10 вечера.

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