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Культура

Лекции:«Перспективы улучшения отношений Востока и Запада. Анализ бывшего западного дипломата»

Лекции:«Перспективы улучшения отношений Востока и Запада. Анализ бывшего западного дипломата»

06 июля 2018г., 14:07

Музей современной истории России провел обсуждение возможностей улучшения отношений Востока и Запада

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24.1.2018

Тони Кевин, бывший австралийский посол в Польше и Камбодже
24 января 2018 года в Музее современной истории России состоится лекция «Перспективы улучшения отношений Востока и Запада. Анализ бывшего западного дипломата»,  которую прочитает бывший австралийский посол в Польше и Камбодже Тони  Кевин. Лекция является частью цикла «Контуры нового миропорядка»,  организованного Российским советом по международным делам (РСМД).


На лекции Тони Кевин расскажет о своей 30-летней карьере  дипломата (1968-1998), большая часть которой пришлась на годы холодной  войны. Как независимый автор, он проанализирует современный этап  взаимодействия Востока и Запада и пообщается с участниками встречи об  опасных тенденциях к русофобии, существующих в настоящее время во многих  западных столицах. Также Тони Кевин расскажет о том,

как, по его  мнению, при помощи четкого понимания природы международных отношений,  основанной на взаимном уважении и регулярном диалоге, можно преодолеть  эти тенденции.

Лектор прочитал лекцию на русском языке (с презентацией) и ответит на вопросы слушателей на русском и английском языках.

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