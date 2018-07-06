24.1.2018

Тони Кевин, бывший австралийский посол в Польше и Камбодже

24 января 2018 года в Музее современной истории России состоится лекция «Перспективы улучшения отношений Востока и Запада. Анализ бывшего западного дипломата», которую прочитает бывший австралийский посол в Польше и Камбодже Тони Кевин. Лекция является частью цикла «Контуры нового миропорядка», организованного Российским советом по международным делам (РСМД).



На лекции Тони Кевин расскажет о своей 30-летней карьере дипломата (1968-1998), большая часть которой пришлась на годы холодной войны. Как независимый автор, он проанализирует современный этап взаимодействия Востока и Запада и пообщается с участниками встречи об опасных тенденциях к русофобии, существующих в настоящее время во многих западных столицах. Также Тони Кевин расскажет о том,

как, по его мнению, при помощи четкого понимания природы международных отношений, основанной на взаимном уважении и регулярном диалоге, можно преодолеть эти тенденции.

Лектор прочитал лекцию на русском языке (с презентацией) и ответит на вопросы слушателей на русском и английском языках.

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