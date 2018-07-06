7.2.2018

7 февраля – лекция «Революция 1917 года и развитие российской политической системы ХХ – начала ХХI века»

7 февраля в Музее современной истории России состоится лекция профессора Андрея Медушевского «Революция 1917 года и развитие российской политической системы ХХ – начала ХХI века» в рамках проекта лектория Высшей школы экономики.

В ходе лекции слушатели узнают, была ли неизбежна русская революция с позиций современной социологии революций, почему либерализм потерпел поражение и насколько состоятельна принятая СССР модель федеративного устройства. Лектор расскажет о природе советской политико-правовой системы, эволюции легитимирующей формулы власти в ХХ веке. Кроме того, на лекции будет поднят вопрос о том, является постсоветская политическая система разрывом или продолжением революционной традиции, а также пойдет речь об итогах революционного проекта и нерешенных задачах политической модернизации страны.

Лектор – Андрей Медушевский, кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор департамента политических наук НИУ ВШЭ.

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