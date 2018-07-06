14.2.2018

Андрей Ганин, доктор исторических наук

14 февраля 2018 года в Музее современной истории России состоится лекция-презентация новой книги доктора исторических наук Андрея Ганина «Семь "почему" российской Гражданской войны», приуроченной к столетию событий 1918-1922 гг.

Как изучают сегодня историю Гражданской войны? Почему многие факты искажаются? Какие военные архивы все еще засекречены? Брали ли красные в заложники семьи военспецов? Из-за чего был разбит адмирал А.В. Колчак? Почему победили красные? Как раскололось офицерство? И каковы были последствия войны? Ответы вы получите на лекции, после которой желающие смогут задать автору книги свои вопросы и взять у него автограф.



В основе книги «Семь "почему" российской Гражданской войны», выпущенной в издательстве «Пятый Рим», — уникальные документы 27 российских и зарубежных архивов, включая недавно рассекреченные архивы спецслужб.

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