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Культура

Лекции:«Семь 'почему' российской Гражданской войны»

Лекции:«Семь "почему" российской Гражданской войны»

06 июля 2018г., 14:12

Музей современной истории России провел обсуждение презентации новой книги

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14.2.2018

Андрей Ганин, доктор исторических наук
14 февраля 2018 года в Музее современной истории России состоится  лекция-презентация новой книги доктора исторических наук Андрея Ганина  «Семь "почему" российской Гражданской войны», приуроченной к столетию  событий 1918-1922 гг.

Как изучают сегодня историю Гражданской войны? Почему  многие факты искажаются? Какие военные архивы все еще засекречены? Брали  ли красные в заложники семьи военспецов? Из-за чего был разбит адмирал  А.В. Колчак? Почему победили красные? Как раскололось офицерство? И  каковы были последствия войны? Ответы вы получите на лекции, после  которой желающие смогут задать автору книги свои вопросы и взять у него  автограф.


В основе книги «Семь "почему" российской Гражданской войны», выпущенной в издательстве «Пятый Рим», — уникальные документы 27 российских и зарубежных архивов, включая недавно рассекреченные архивы спецслужб.

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Москва-Инфо
   