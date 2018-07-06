14.3.2018

Сергей Журавлев, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН

14 марта 2018 г. в Музее современной истории России состоится лекция доктора исторических наук, заместителя директора Института российской истории РАН Сергея Журавлева на тему «Смутное время: Россия в 1990-х».

Финансовый кризис, «семибанкирщина», разгул преступности и терроризма, безработица, отсутствие перспектив и понимания, куда движется страна, страх перед будущим…Что же это было за время? В ходе лекции будут подняты трудные вопросы о сложнейшем периоде в новейшей истории страны, а также даны современные оценки произошедших перемен в общественной мнении и политике.

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