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Культура

Лекции:«Смутное время: Россия в 1990-х»

Лекции:«Смутное время: Россия в 1990-х»

06 июля 2018г., 14:15

Музей современной истории России провел обсуждение сложнейших периодов в новейшей  истории страны

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14.3.2018

Сергей Журавлев, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН
14 марта 2018 г. в Музее современной истории России состоится лекция  доктора исторических наук, заместителя директора Института российской  истории РАН Сергея Журавлева на тему «Смутное время: Россия в 1990-х».

Финансовый кризис, «семибанкирщина», разгул преступности и  терроризма, безработица, отсутствие перспектив и понимания, куда  движется страна, страх перед будущим…Что же это было за время? В ходе  лекции будут подняты трудные вопросы о сложнейшем периоде в новейшей  истории страны, а также даны современные оценки произошедших перемен в  общественной мнении и политике.

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Москва-Инфо
   