21.3.2018

Алексея Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД



21 марта 2018 г. в Музее современной истории России состоится лекция доцента факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперта РСМД Алексея Фененко на тему «Как итоги Первой мировой войны влияют на мировую политику сто лет спустя». Лекция является частью цикла «Контуры нового миропорядка».

В марте 2018 года исполнилось 100 лет с момента подписания Брест-Литовского мирного договора. Несмотря на то, что сепаратный мир в том же году был расторгнут, он положил начало процессу завершения войны, закрепленному Версальским договором.

Первая мировая война разрушила существовавшую систему международных отношений и положила начало новому мировому порядку. 1918 год стал поворотным не только для Европы, но и для мировой истории в целом. О том, как именно итоги I Мировой войны оказывают влияние на современный мир, будет рассказано в ходе лекции.

Лекционный цикл «Контуры нового миропорядка» является продолжением сотрудничества Российского совета по международным делам (РСМД) и Музея современной истории России. Он посвящен главным вызовам современной системы международных отношений. Информационный партнер лекционного цикла — журнал «Международная жизнь».

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