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Культура

Лекции:«Максим Горький. Летописец переломной эпохи»

Лекции:«Максим Горький. Летописец переломной эпохи»

06 июля 2018г., 14:23

Музей современной истории России провел обсуждение личности Максима Горького

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28.3.2018

К 150-летнему юбилею писателя
Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук, заместитель главного редактора журнала «Историк», писатель и публицист

28 марта 2018 г., в день 150-летия главного писателя Советского Союза, в  Музее современной истории России пройдет лекция кандидата  филологических наук, заместитель главного редактора журнала «Историк»,  писателя и публициста Арсения Замостяьнова «Максим Горький. Летописец  переломной эпохи». 

В СССР каждый школьник знал его как родного.  Максим Горький – с  его усами и локоном, с его оканьем – был лицом русской советской  литературы, больше того, лицом страны. К неслыханному читательскому  успеху он пришёл пешком, без протекций. А уж после Гражданской войны,  когда отстраивалась конструкция советской культуры, Горького стали  пропагандировать со всесоюзным размахом. Всё у нас связано с политикой, а  уж автор «Матери» в этом смысле фигура бескомпромиссная. Революционер,  большевик с 1905 года, учитель жизни для тех, кто верит в человека, в  науку и в труд.


Основоположника советской  литературы принято соотносить с его героем - Буревестником. Он был  буревестником революции 1905 года, скептическим комментатором революции  1917-го и строителем новой советской культуры в 1920-30-е. В каком  контексте в больше степени проявился и остался Максим Горький - в  истории политических учений и идеологических концепций или в истории  литературы? А, может быть, в истории театра?

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