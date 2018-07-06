28.3.2018

К 150-летнему юбилею писателя

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук, заместитель главного редактора журнала «Историк», писатель и публицист

28 марта 2018 г., в день 150-летия главного писателя Советского Союза, в Музее современной истории России пройдет лекция кандидата филологических наук, заместитель главного редактора журнала «Историк», писателя и публициста Арсения Замостяьнова «Максим Горький. Летописец переломной эпохи».

В СССР каждый школьник знал его как родного. Максим Горький – с его усами и локоном, с его оканьем – был лицом русской советской литературы, больше того, лицом страны. К неслыханному читательскому успеху он пришёл пешком, без протекций. А уж после Гражданской войны, когда отстраивалась конструкция советской культуры, Горького стали пропагандировать со всесоюзным размахом. Всё у нас связано с политикой, а уж автор «Матери» в этом смысле фигура бескомпромиссная. Революционер, большевик с 1905 года, учитель жизни для тех, кто верит в человека, в науку и в труд.



Основоположника советской литературы принято соотносить с его героем - Буревестником. Он был буревестником революции 1905 года, скептическим комментатором революции 1917-го и строителем новой советской культуры в 1920-30-е. В каком контексте в больше степени проявился и остался Максим Горький - в истории политических учений и идеологических концепций или в истории литературы? А, может быть, в истории театра?

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