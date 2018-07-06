25 апреля в Музее современной истории России состоится лекция «МАРКС и РОССИЯ: СЛОЖНОСТИ ВЗАИМНОГО ВОСПРИЯТИЯ», которую прочитает член-корреспондент РАН, профессор, декан философского ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Миронов. К сожалению, Воейков Михаил Илларионович, который должен был прочитать лекцию «Маркс и Россия: правда и ложь об особом пути России и русофобии Маркса», заболел.



Владимир Миронов обсудит с вами широко дискутируемые вопросы:

• Был ли Маркс русофобом и почему первый перевод на иностранный язык «Капитала» был сделан в России?

• Великая российская революция: по Марксу или вопреки Марксу?

• Маркс и современная Россия: почему и в какой мере актуален Маркс в 21 веке?



Модератор - директор Центра современных марксистских исследований философского ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор А.В. Бузгалин.

.