18 апреля 2018 года в Музее современной истории России состоится лекция «254 месяца «в узах и горьких работах». Подвиг жизни святителя Афанасия», которую прочитает кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела новейшей истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ольга Косик.

Судьба святителя Афанасия, в миру Сергея Григорьевича Сахарова (1887-1962), уникальна. Он был посвящен в сан епископа в возрасте 34 лет в 1921 г., когда развернулось первое наступление коммунистической партии и советских спецслужб на Православную церковь. Молодой архиерей сразу же отказался от каких-либо компромиссов с богоборческой властью. За последующие 33 года на свободе он провел чуть больше пяти лет, в советских лагерях и тюрьмах – 21 год, в ссылках – еще свыше шести. Таких как епископ Афанасий в Церкви было немало, но к середине 1950-х гг. в живых остались единицы.

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