11 июля – лекция «Революция и Гражданская война в контексте политики памяти современной России»

11 июля в Музее современной истории России в рамках образовательной программы к выставке «Три цвета правды» состоится лекция на тему «Революция и Гражданская война в контексте политики памяти современной России», которую прочитает научный руководитель Центра культурной памяти и символической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер.

Октябрьская Революция была «мифом в основании» СССР. Почему Февральская не стала таким мифом для посткоммунистической России? Какова была позиция государства в год столетнего юбилея? Какие еще общественные и политические силы были важными участниками обсуждения революции и ее значения? Чего нам ждать от грядущей общественной дискуссии о Гражданской войне? Об этих вопросах пойдет речь на лекции А.И.Миллера.

Ждем Вас 11 июля в 19:00 в Музее современной истории России по адресу: ул. Тверская, д. 21.

Вход по входному билету на выставку «Три цвета правды».

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