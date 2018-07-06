25 июля – лекция «Как мы смотрим на Гражданскую войну? Кинохроника Гражданской войны в России»

25 июля в Музее современной истории России в рамках образовательной программы к выставке «Три цвета правды» состоится лекция «Как мы смотрим на Гражданскую войну? Кинохроника Гражданской войны в России», которую прочитает научный сотрудник Госфильмофонда Российской Федерации Денис Федорин.

В ходе лекции будут освещены основные моменты деятельности военно-кинематографических организаций стран принимавших участие в интервенции. Доклад о работе военных хроникеров Центральных держав и стран Антанты сопроводит показ кинохроники из собрания отечественных и зарубежных архивов. Спустя столетие на экране вновь пройдут кинокадры, снятые в годы Гражданской войны на просторах бывшей Российской империи от Архангельска до Владивостока. Материалы лекции подготовлены на основе обобщенных данных зарубежных периодических изданий, архивных документов и воспоминаний участников событий.

Ждем Вас 25 июля в 19:00 в Музее современной истории России по адресу: ул. Тверская, д. 21.

Вход по входному билету на выставку.

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