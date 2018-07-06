1 августа – лекция «Корниловский ударный полк и рождение Добровольческой армии»

1 августа в Музее современной истории России в рамках образовательной программы к выставке «Три цвета правды» состоится лекция на тему «Корниловский ударный полк и рождение Добровольческой армии», котрую прочитает старший научный сотрудник Дома русского зарубежья Константин Семенов.

Корниловский ударный полк можно назвать одним из последних полков Русской армии. 1-й ударный отряд, позже переформированный в полк, был создан после Февральской революции из наиболее дисциплинированных солдат Юго-Западного фронта. Прекрасно проявив себя в боях, полк не принял Октябрьской революции и стал одной из основных частей формируемой Добровольческой армии. Вместе с армией численно рос

и полк, вскоре развернутый в Корниловскую дивизию. В ходе очередной лекции военный историк Константин Семенов расскажет об истории создания самого элитного подразделения белой армии — корниловцах, о черепах и зловещей черной форме и о том какую роль сыграли корниловцы в создании Добровольческой армии и каков их вклад в Гражданскую войну.

Ждем Вас 1 августа в 19:00 в Музее современной истории России по адресу: ул. Тверская, д. 21.

Вход по входному билету на выставку «Три цвета правды».

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