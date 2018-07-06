Автомагистраль

По предварительной оценке, активистов московского отделения ОНФ, в целом цена дизельного топлива является достаточно высокой и за прошедший период не имеет существенной тенденции к изменению. Новые данные мониторинга показали, что после резкого скачка цен в начале июня ситуация на рынке нефтепродуктов на сегодняшний день постепенно стабилизируется.

«С момента начала мониторинга подъема цен на топливо в столице не зафиксировано, – отметил член регионального штаба ОНФ в Москве Дмитрий Миллер. – Однако наблюдается тенденция к незначительному удешевлению бензина марки АИ-92 и АИ-95. Если в начале июня в среднем бензин АИ-92 стоил 43,15 руб., то к началу июля его средняя стоимость составила 42,27 руб. Цена на дизельное топливо, по данным мониторинга, за прошедший месяц снизилась менее чем на рубль. На одной из заправок по Киевскому шоссе зафиксировано удешевление топлива на 3 рубля: цена на бензин марки АИ-95 упала с 48,40 руб. до 45,99 руб., дизельного топлива – с 46,90 руб. до 43,

89 руб.

При этом, по словам Дмитрия Миллера, в столице по-прежнему остаются автозаправки, которые завышают цены по собственному усмотрению.

Подобные ситуации активисты регионального отделения ОНФ в Москве фиксируют в отдельном порядке и держат на особом контроле.

«Важно не допускать необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы, и вовремя выявлять подобные случаи, – подчеркнул эксперт ОНФ. – Помимо предпринятого властями снижения акцизов, следует удерживать достигнутые договоренности правительства и нефтяных компаний о фиксированной стоимости бензина и дизельного топлива на уровне 30 мая, которые предусматривают завышение экспортных пошлин на нефтепродукты в случае нарушения договоренностей. Бизнесу невыгодно в таких условиях поставлять горючее за рубеж, поэтому переизбыток топлива на внутреннем рынке естественным образом окажет понижающее давление на цены. На мой взгляд, это идеальный механизм, который позволяет предупреждать скачки цен в экспортно-ориентированных отраслях рынка нефтепродуктов».

Дмитрий Миллер считает, что в идеале правительству следовало бы рассмотреть возможность введения дополнительных экспортных пошлин для монополистов, которые большую часть нефтепродуктов продают на экспорт. По его мнению, данная мера не лишена смысла хотя бы потому,

что последний рост цен был вызван в том числе и дефицитом сырья на внутреннем рынке.

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