В официальном журнале Европейского союза опубликовано сообщение о продлении санкций против РФ еще на полгода.

Таким образом, мера, 5 июля одобренная главами государств, вступила в действие.

Санкции затрагивают оборонную промышленность, производство товаров двойного назначения, а также финансовый и энергетический сектор.

Запад ввел санкции против России после того, как в ее состав вошел Крым.

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