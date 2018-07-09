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Политика

Евросоюз начал реализацию санкций против России

Фото: © ehorussia.com

Евросоюз начал реализацию санкций против России

ИА «РОСБАЛТ» 09 июля 2018г., 12:10

Вступило в действие решение об антироссийских санкциях

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В официальном журнале Европейского союза опубликовано сообщение о продлении санкций против РФ еще на полгода.

Таким образом, мера, 5 июля одобренная главами государств, вступила в действие.

Санкции затрагивают оборонную промышленность, производство товаров двойного назначения, а также финансовый и энергетический сектор.

Запад ввел санкции против России после того, как в ее состав вошел Крым.

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