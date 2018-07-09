В планы правительства РФ входит модификация пакета налоговых правил в сфере бизнеса.

Прежде всего будет отменен налог на движимое имущество или так называемый налог на модернизацию, указал Силуанов. «Об этом много говорил бизнес, и мы предлагаем решить эту проблему», — сказал Силуанов, добавив, что с отменой этого налога у бизнеса появится «серьезный стимул для инвестиций».

Глава Минфина также сообщил о планах ввести налог на профессиональный доход. «Будет разработан новый специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. Его апробацию в пилотных субъектах РФ планируется провести уже в следующем году», — рассказал Силуанов.

По его словам, введение этого налога позволит вовлечь в легальное поле самозанятых предпринимателей, которые сегодня работают без регистрации.

Силуанов уточнил, что в ближайшие годы правительство планирует провести ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения пороговых значений сумм, уплаченных предприятиями за три года, с 7 млрд до 2 млрд рублей. «Это даст дополнительный оборотный капитал предприятиям на сумму более 10 млрд рублей в год», — отметил Силуанов.

Кроме того, предлагается настроить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в части снятия ограничений на его применения участниками КГН. В планах правительства также отмена контроля за транспортным образованием, что должно существенно снизить административную нагрузку на предпринимателей.

«Мы также планируем создать надежную систему пенсионных накоплений на основе накопительного пенсионного капитала и развивать инструменты страхования жизни», — заключил Силуанов.

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