Здесь интересно

Ко Дню города Москвы в «Доме на Брестской» откроется фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Москве», целью которой является раскрытие градостроительного облика столицы сквозь призму фотообъективов. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Заявки принимаются до 24-го августа 2018-го года. Экспозиция откроется 4-го сентября в зале Интерактивной карты Москвы в «Доме на Брестской» (ГБУ «Мосстройинформ»).Планируется, что на выставке будет представлено не менее 500уникальных фотографий.

И профессиональные фотографы, и фотолюбители, а также творческие коллективы студий и редакций могут прислать свои работы в следующих жанрах:

- Москва праздничная (парадные и праздничные виды современной столицы);

- Москва динамичная (динамика во всех аспектах: транспорт, строительство, спорт, активный образ жизни, столица с высоты);

- Москва комфортная (лица столицы, общественные пространства мегаполиса, преображение городской среды: парки, центр города, досуг москвичей).

Сергей Лёвкин отметил, что по количеству фотографий нет никаких ограничений, но следует соблюсти одно условие – фотоматериалы должны быть выполнены не ранее 2016-го года, чем актуальнее будут снимки, тем лучше.Часть фотоматериалов будет экспонироваться в «Доме на Брестской», работы всех без исключения участников Фотовыставки войдут в электронный каталог, который будет размещён в открытом доступе на официальных ресурсах Информационно-аналитического центра Стройкомплекса Москвы.

«Мы преследуем простые цели: хотим привлечь внимание общественности к значимым градостроительным изменениям столицы, представить город с необычных ракурсов, показать, что мегаполис продолжает трансформироваться, а качество жизни его жителей – улучшается. Если вы разделяете наше видение, то с нетерпением ждём ваши фотоработы!», - утверждает Фарит Фазылзянов, директор ГБУ «Мосстройинформ».

Организатором фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о Москве» выступает ГБУ «Мосстройинформ» («Дом на Брестской») при поддержке Департамента градостроительной политики города Москвы.

В дни работы Фотовыставки «Дом на Брестской» станет деловой площадкой для обмена опытом: запланированы фото-туры, круглые столы на актуальные для фотохудожников темы, мастер-классы по фотосъемке, лекции, семинары, деловые встречи и презентации. Участие в выставке бесплатное.

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