В районе Солнцево на пересечении улиц Волынская и Авиаторов строится современная общеобразовательная школа на 550 учеников с футбольным полем. Дети начнут обучение в ней уже осенью, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Школа строится в жилом микрорайоне с учетом всех функциональных зон, чтобы дети могли развивать как свои знания, так и физические способности. Площадь участка позволяет разместить во дворе целый стадион с футбольным полем и спортивными площадками. Возможно, именно здесь вырастут будущие чемпионы ФИФА. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, Москва комплексно развивает каждый район: строится жилье, а параллельно - транспортная и социальная инфраструктура», - отметил Сергей Кузнецов.

Внешняя отделка здания выполнена в системе вентилируемого фасада с применением керамогранитных плит. Внутри школа разделена на несколько функциональных зон. Общая площадь помещений – порядка 9 тысяч квадратных метров.

Помимо обычных классов, проектом предусмотрены компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты по естественным наукам с помещениями лаборантских и практикумов, для информатики, кружковых занятий, а также мастерские по обучению основам домоводства и обработки дерева. Кроме того, в школе есть большой спортивный зал, библиотека, медицинские кабинеты, помещения для групп продленного дня,

актовый зал на 350 мест.

Спортивные площадки во дворе получат резиновое покрытие, которое гарантирует детям безопасность. Также во дворе предусмотрен стадион с футбольным полем, зонами для подвижных игр младших и старших классов, с сектором для гимнастики и прыжков. По периметру здания высадят газон и сделают проезды для пожарной техники.

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