Автомагистраль

По двум новым эстакадам на участке СЗХ от Рублевского до Можайского шоссе запущено автомобильное движение.

Правительство Москвы, что разработка проекта строительства хорд в столице началась еще в 2011 году. На сегодняшний день завершена одна из них - Северо-Западная.

Также отмечена важность появления новой магистрали с точки зрения формирования улично-дорожной сети.

«Чтобы понять масштаб этой стройки - длина улично-дорожной сети, которая была построена заново и реконструирована, в два раза больше, чем Третье транспортное кольцо: 26 искусственных сооружений, включая самый сложный в России Алабяно-Балтийский тоннель и уникальный винчестерный тоннель на ул. Народного Ополчения. Всего мы соединили, таким образом, 10 районов Москвы», - сказал мэр.

Он также подчеркнул, что появление такого объекта оказывает огромное влияние на транспортную доступность 3 млн москвичей.

Первая двойная эстакада проходит через железно-дорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД). Ее протяженность составляет 1,39 км. Вторая эстакада проходит между ул. Крылатские Холмы и ул. 2-я Крылатская. Общая длина эстакады 80 м.

В рамках строительства дорог была проведена реконструкция ул. Кубинка, ул. Толбухина, ул. Горбунова, ул. Боженко, ул. Крылатская, построены новые подземные и надземные пешеходные переходы.

Северо-Западная хорда пройдет через северные и южные районы Москвы от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта и соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. Это позволит разгрузить Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское, Волоколамское шоссе и ряд других магистралей.

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