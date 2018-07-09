Автомагистраль
Сформирована улично-дорожная сеть Северо-Западной хорды
Движение автомобилей уже можно наблюдать на эстакадах СЗХ.
По двум новым эстакадам на участке СЗХ от Рублевского до Можайского шоссе запущено автомобильное движение.
Правительство Москвы, что разработка проекта строительства хорд в столице началась еще в 2011 году. На сегодняшний день завершена одна из них - Северо-Западная.
Также отмечена важность появления новой магистрали с точки зрения формирования улично-дорожной сети.
«Чтобы понять масштаб этой стройки - длина улично-дорожной сети, которая была построена заново и реконструирована, в два раза больше, чем Третье транспортное кольцо: 26 искусственных сооружений, включая самый сложный в России Алабяно-Балтийский тоннель и уникальный винчестерный тоннель на ул. Народного Ополчения. Всего мы соединили, таким образом, 10 районов Москвы», - сказал мэр.
Он также подчеркнул, что появление такого объекта оказывает огромное влияние на транспортную доступность 3 млн москвичей.
Первая двойная эстакада проходит через железно-дорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД). Ее протяженность составляет 1,39 км. Вторая эстакада проходит между ул. Крылатские Холмы и ул. 2-я Крылатская. Общая длина эстакады 80 м.
В рамках строительства дорог была проведена реконструкция ул. Кубинка, ул. Толбухина, ул. Горбунова, ул. Боженко, ул. Крылатская, построены новые подземные и надземные пешеходные переходы.
Северо-Западная хорда пройдет через северные и южные районы Москвы от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта и соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. Это позволит разгрузить Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское, Волоколамское шоссе и ряд других магистралей..
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