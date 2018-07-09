Эксперты ОНФ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной экологическим проектам ОНФ, представили рейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Лидером был признан Искитим (Новосибирская область), аутсайдером рейтинга стал Тобольск (Тюменская область).

«В Москве проект "Генеральная уборка" успешно реализуется уже второй год. На интерактивной карте свалок проекта в столице отмечено 146 свалок, из которых сейчас ликвидировано более 60%, – отметила член московского штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Москве Наталья Розина. - Анализ характера обращений показал, что в Москве до сих пор самыми проблемными точками являются масштабные залежи строительных отходов. По сравнению с бытовыми отходами объемы этих свалок настолько велики, что для приведения территории в порядок требуется гораздо больше времени, а также дополнительное финансирование на утилизацию мусора и работу специализированной техники».



Это исследование было проведено экспертами Общероссийского народного фронта в исполнение Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где в качестве одного из основных пунктов отмечена ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов.



«Наша цель, в первую очередь, заключатся в том, чтобы выявить максимальное число несанкционированных свалок в пределах городов и населенных пунктов, сделать все для того, чтобы указ президента по их ликвидации был действительно выполнен и к его реализации органы власти не подошли формально. 14210 – это общее количество городских свалок в масштабах всей страны, что составляет 72% от всех выявленных проблем в сфере обращения с отходами, представленных на нашем ресурсе «Интерактивная карта свалок». Отрадно, что 6545 выявленных городских свалок уже ликвидировано благодаря активистам ОНФ, по 5975 отправлены обращения в органы власти, а остальные 1690 находятся в работе наших активистов. Все данные о выявленных городских свалках мы в ближайшее время направим в Минприроды РФ и возьмем на свой контроль процесс их ликвидации», - заметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.



Пресс-служба ОНФ

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