Московская сцена

Эта же картина отправилась от Швеции на «Оскар» на соискание номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина "Опасное задание" стала его дебютом в англоязычном кино.



В главной роли в его новой картине - пожалуй, самый популярный британский актер современности - Дэниел Рэдклифф, получивший мировую известность благодаря роли Гарри Поттера. Рэдклифф - частный гость в России. Он регулярно приезжает сюда представлять свои фильмы и даже не раз отмечал свои дни рождения в Москве и Петербурге - в местах, где происходит действие его любимых книг Достоевского и Булгакова. Российская публика отвечает актеру не меньшей любовью: сборы фильмов с участием Рэдклиффа "Человек - швейцарский нож" и "Джунгли" в отечественном кинопрокате достигли 25 и 45 млн рублей.



В фильме "Опасное задание" Рэдклифф перевоплотится в пилота по имени Шон Хаггерти, которому предстоит выполнить непростую миссию. В его распоряжении всего час, чтобы доставить незаконный груз наркокартеля, убедить киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что всё идёт по плану, и спасти свою жену. И всё это он должен сделать из кабины своего самолета. Для Дэниела Рэдклиффа подобные роли - свободный выбор, ведь актер не раз говорил в интервью, что принимает участие только в тех проектах, которые ему интересны. Именно поэтому зрители могут наблюдать его в самых смелых амплуа.



Вместе с Рэдклиффом в главных ролях появятся Грейс Гаммер ("Уроки вождения", "Милая Фрэнсис", "Ларри Краун") и Пабло Шрайбер ("Дочь короля", "Охота на воров", "Сломанная вершина", "Короли Догтауна").

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