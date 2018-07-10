Оформить полис можно, если у вас ранее был полис старого образца, при изменении личных данных или необходимости получения дубликата.



Пластиковый полис проще в использовании: компактный, заламинированный и меньше подвержен повреждениям. Пластиковую карточку удобно носить с собой – полис не займет много места в паспорте или кошельке и не износится со временем.



Если удобнее или привычнее хранить полис ОМС в бумажном виде – вы по-прежнему можете оформить его в любом центре «Мои Документы» без привязки к месту жительства – он также остается действительным.



Для оформления полиса ОМС любого образца необходим только паспорт, для получения дубликата также потребуются данные старого полиса (серия и номер), со всем остальным помогут наши специалисты.



Центры госуслуг открыты во всех районах Москвы и работают с 8:00 до 20:00, флагманские офисы ЦАО и ЮЗАО – с 10:00 до 22:00.

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