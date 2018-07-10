Московская сцена

Действие фильма разворачивается в небольшой деревушке неподалеку от Квебека. Из-за вспышки неизвестной эпидемии местные жители стали превращаться в зомби: их тела разлагаются, а сами они стали интересоваться исключительно свежей плотью и нападать на собственные семьи. Небольшая группа выживших после страшных событий отправляется в леса родной провинции, чтобы найти помощь, сохранить человеческий облик и скрыться от преследующих их живых мертвецов.

При создании фильма режиссёр и сценарист ленты Робин Обер вдохновлялся лентами Робера Брессона и Андрея Тарковского. Внимание зрителя акцентируется на внутреннем мире персонажей, а не на кровавой истории, в которую они попали. Даже в последние секунды жизни люди не изменяют себе и своему характеру. Каждый поступает по-своему: кто-то мирится с неизбежностью, а кто-то бьётся до самого конца.

Главные роли в фильме исполнили Монья Шокри (звезда фильмов Ксавье Долана "И все же Лоранс" и "Воображаемая любовь"), Марк-Андре Гронден (известный по фильмам "Братья C.R.A.Z.Y.", "Хамелеон", лауреат премии "Сезар" за роль в ленте "Первый день оставшейся жизни"), а также Мари-Джинетт Гуай и Дидье Люсьен.

«Голодные Z» от первого до последнего кадра привлекают внимание попыткой совместить несовместимое: хоррор о нашествии зомби и почти философской историей о гибели небольшой деревни. И нужно признать, попытка удалась.

ГОЛОДНЫЕ Z (Les Affames)

Канада, 101 минута, 18+

Жанр: ужасы

Дата релиза: 2 августа 2018

Режиссёр и сценарист: Робин Обер

В ролях: Монья Шокри, Мари-Джинетт Гуай, Марк-Андре Гронден, Дидье Люсьен и другие

.