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Происшествия

Ограбление дня

Фото: depositphotos/blinow61

Ограбление дня

M24.ru 10 июля 2018г., 12:34

Престижный отель в Москве стал центром развития криминальных событий

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Сейфовую ячейку в номере отеля ограбили на Новом Арбате. Содержимое принадлежало бизнесмену. Ущерб оценивается в 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.

В соответствии с информацией, которую предоставили правоохранительные органы, бизнесмен 51-го года  сообщил в полицию вчера вечером с жалобой на похищение его имущества из апартаментов 9 июля. Он информировал полицейских о том, что из его сейфа исчезла достаточно крупная сумма денег. Сейф в номере отеля, который он снимает на Новом Арбате ограблен.

"Как выяснили оперативники, неизвестный свободно проник в апартаменты потерпевшего, взломал сейф и похитил 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов", – сообщили в полиции Агентству "Москва". Совершив каржу, злоумышленник скрылся из отеля. Материальный ущерб оценили в 22,2 миллиона рублей.

Полицеские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск грабителя.

 

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Москва-Инфо
   