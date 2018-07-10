Происшествия

Сейфовую ячейку в номере отеля ограбили на Новом Арбате. Содержимое принадлежало бизнесмену. Ущерб оценивается в 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.

В соответствии с информацией, которую предоставили правоохранительные органы, бизнесмен 51-го года сообщил в полицию вчера вечером с жалобой на похищение его имущества из апартаментов 9 июля. Он информировал полицейских о том, что из его сейфа исчезла достаточно крупная сумма денег. Сейф в номере отеля, который он снимает на Новом Арбате ограблен.

"Как выяснили оперативники, неизвестный свободно проник в апартаменты потерпевшего, взломал сейф и похитил 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов", – сообщили в полиции Агентству "Москва". Совершив каржу, злоумышленник скрылся из отеля. Материальный ущерб оценили в 22,2 миллиона рублей.

Полицеские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск грабителя.

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