Происшествия

Мужчина скончался в результате драки в центре столицы.

Конфликт случился у кафе на Тверской-Ямской улице. В ходе потасовки один из мужчин упал на землю. В этот момент другой участник драки ударил его ногой в голову, после чего тот потерял сознание. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого преступника задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

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