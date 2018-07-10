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Происшествия
Смертельный удар нанесли мужчине в голову в центре Москвы
Драка в кафе стала причиной кончины одного из участников конфликта.
Мужчина скончался в результате драки в центре столицы.
Конфликт случился у кафе на Тверской-Ямской улице. В ходе потасовки один из мужчин упал на землю. В этот момент другой участник драки ударил его ногой в голову, после чего тот потерял сознание. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого преступника задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и назначат меру пресечения..
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